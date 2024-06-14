مقتل شخص برصاص الشرطة في هامبورج بعد محاولته قتل والده

لقي رجل حتفه برصاص الشرطة في مدينة هامبورج الألمانية ليلة الخميس/الجمعة بعد محاولته قتل والده.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أنه وفقا لمعلومات أولية، يُشتبه في أن الرجل /51 عاما/ أشعل النار في ملابس والده، ثم ركض الوالد إلى درج المبنى السكني مستغيثا، حيث ساعده السكان وأبلغوا الشرطة وقوات الإنقاذ. وقامت قوات الإنقاذ بعد ذلك بمعالجة إصاباته الخطيرة الناجمة عن الحروق.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل، أطلق الرجل /51 عاما/ النار فجأة عدة مرات على أفراد الشرطة، ولذلك استخدمت القوات أسلحتها الخدمية، فأصيب الرجل وفارق الحياة متأثرا بجراحه.