الداخلية: ضبط 342 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 342 قضية مخدرات، و207 قطع أسلحة نارية، وتنفيذ 84313 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 23 متهم ارتكبوا 40 حادثا متنوعا، وضبط 31 متهما هاربا، و15 آخرين من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 276 دراجة نارية مخالفة، و26 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 23851 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.