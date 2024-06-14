واشنطن بوست: أمريكا شريك مخابراتي رئيسي لإسرائيل في البحث عن المحتجزين

استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كيف تمثل الولايات المتحدة شريكاً مخابراتياً رئيسياً لإسرائيل في البحث عن المحتجزين، موضحة أن اجهزة المخابرات الأمريكية قدمت حجم هائل من الدعم لنظيرتها الإسرائيلية، الأمر الذي ساعد في العثور على محتجزين، لكنه أيضاً أثار مخاوف بشأن استخدام معلومات حساسة.

* عملية هائلة لجمع المعلومات المخابراتية

وبحسب الصحيفة الأمريكية، اعتمدت عملية تحرير المحتجزين التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، السبت الماضي، على عملية هائلة لجمع المعلومات المخابراتية، كانت الولايات المتحدة أهم شريك لإسرائيل فيها.

ونقلت "واشنطن بوست"، خلال تقرير نشرته، اليوم الجمعة، عن مسئولي مخابرات أمريكيين وإسرائيليين سابقين وحاليين قولهم إن الولايات المتحدة، منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، كثفت جمع المعلومات المخابراتية بشأن حركة حماس في غزة، وتشارك كم مذهل من اللقطات التي تصورها الطائرات بدون طيار "الدرون"، وصور الأقمار الصناعية، والاتصالات التي يتم اعتراضها، وتحليل البيانات باستخدام برمجيات متطورة، بعضها مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقال مسئولون إسرائيليون إنهم كانوا ممتنون للمساعدة الأمريكية، التي منحت الإسرائيليين في بعض الحالات قدرات فريدة افتقروا إليها قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

لكن المسئولين الإسرائيليين دافعوا عن براعتهم في التجسس، مؤكدين أن الولايات المتحدة لم تعطهم أي شيء لا يمكنهم الحصول عليه بأنفسهم.

وبحسب "واشنطن بوست"، قد يكون من الصعب مواءمة هذا الموقف مع الإخفاقات الواضحة لجهاز المخابرات الإسرائيلية في اكتشاف العلامات التحذيرية لتخطيط حماس والرد عليها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، في بعض الأحيان، متوترة، وكان بعض المسئولين الأمريكيين محبطين من طلب إسرائيل الحصول على مزيد من المعلومات المخابراتية، التي قالوا إنها تعتمد في بعض الأحيان على افتراضات خاطئة بأن الولايات المتحدة ربما تحجم بعض المعلومات.

وخلال موجز صحفي مع المراسلين بالبيت الأبيض الشهر الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن "قدمت مجموعة مكثفة من الأصول والقدرات والخبرات".

ورداً على تقرير نشرته "واشنطن بوست" في 11 مايو الماضي، قال سوليفان إن المعلومات المخابراتية "ليست مقيدة أو مشروطة بشأن أي شيء آخر. ليست محدودة"، مضيفا: "لا نحجم أي شيء. نقدم كل أصل وأداة وقدرة".

* قلق أمريكي من كيفية استخدام تل أبيب للمعلومات

من جانب آخر، أعرب مسئولون آخرون، بينهم مشرعين في الكونجرس عن قلقهم من أن المعلومات المخابراتية التي تقدمها الولايات المتحدة قد تشق طريقها إلى مستودعات البيانات التي تستخدمها القوات العسكرية الإسرائيلية لشن غارات جوية أو عمليات عسكرية أخرى، وأن واشنطن ليس لديها وسيلة فعالة لمراقبة كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الأمريكية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منعت إسرائيل من استخدام أي معلومات مخابراتية قدمتها الولايات المتحدة لاستهداف مقاتلي حماس خلال عملياتها العسكرية، مشيرة إلى أن تلك المعلومات للاستخدام فقط في تحديد موقع المحتجزين الذين يحمل ثمانية منهم الجنسية الأمريكية، إضافة إلى موقع قيادات حماس بينهم رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيي السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف.

وقدمت الولايات المتحدة، وفقاً للصحيفة، بعض المعلومات المخابراتية التي استخدمت في تحديد مكان وفي النهاية تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين الأسبوع الماضي.

ويبدو أن المعلومات كانت ثانوية لما جمعته إسرائيل بنفسها قبل العملية، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 270 فلسطينيا، مما يجعلها واحدة من الأحداث الأكثر دموية في الحرب الدائرة منذ ثمانية أشهر.

وقبل هجمات السابع من أكتوبر، لم يعتبر مجتمع المخابرات الأمريكي حماس هدفاً ذا أولوية، وفقاً لمسئولين سابقين وحاليين. وتغير ذلك فوراً تقريبا بعد عملية طوفان الأقصى.

وقال مسئولون أمريكيون إن أفراداً من قيادة العمليات الخاصة المشتركة التابعة للجيش الأمريكي بدأت العمل إلى جانب ضباط وكالة المخابرات المركزية في إسرائيل، وبدأ أفراد من وكالة مخابرات الدفاع الاجتماع مع نظرائهم في تل أبيب "يومياً".

كما أرسلت وزارة الخارجية مبعوث خاص للمحتجزين الذي التقى علناً مع المسئول الإسرائيلي عن الإشراف على جهود إنقاذ المحتجزين.

ويعمل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" أيضاً في إسرائيل للتحقيق في هجمات حماس على مواطنين أمريكيين والمساعدة في جهود استعادة المحتجزين، بحسب "واشنطن بوست".

وفي الأسابيع الأولى للحرب، طلب المسئولون الإسرائيليون المكلفين بتحديد موقع المحتجزين في قطاع غزة معلومات محددة من الولايات المتحدة للمساعدة في رأب الصدع فيما يعرفوه من مصادرهم، وفقاً لما قاله مسئولون أمريكيون وإسرائيليون حاليون وسابقون.

ويتضمن ذلك معلومات محددة، بالإضافة إلى تقنيات وخبرات لتحليل كميات هائلة من الصور وتراكب صور مختلفة لإنشاء صور أكثر تفصيلاً، بما في ذلك في 3 أبعاد، للتضاريس في غزة.

وقال مسئول إسرائيلي إنهم قدموا بعض "القدرات لنا التي لم نمتلكها قط قبل 7 أكتوبر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح مسئول إسرائيلي بارز آخر، أن الولايات المتحدة قدمت صور أقمار صناعية مفصلة للغاية تفتقر إليها تل أبيب.