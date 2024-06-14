متظاهرون مؤيدون لفلسطين يسيطرون على مبنى في جامعة كاليفورنيا

سيطر محتجون متضامنون مع الفلسطينيين على مبنى في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، أمس، حيث كانت شرطة حرم الجامعة تراقب الوضع بينما احتمى موظفون بالداخل.

وقال إريك فروست هولينز، وهو متحدث باسم الجامعة، إن مجموعة من 50 إلى 100 شخص حاصرت مخارج الدور الأول ومنعت الوصول إلى ممرات تحيط بالمبنى، وبالتالي طلبت الجامعة من الموظفين الاحتماء بمكانهم وفق ما نقلته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وأعلنت الجامعة على موقعها الإلكتروني، أن كل الفصول بالحرم الجامعي الرئيسي ستعقد عن بعد حتى إشعار آخر،

فيما وثقت صور من الموقع رسوماً على جدران المبنى، وعربات غولف مقلوبة، وطاولات تغلق الساحة الأمامية لمبنى الجامعة.

وكانت الشرطة قد أحبطت محاولات إقامة مخيم جديد في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، الثلاثاء الماضي، وقالت الشرطة في بيان وقتها إنها ألقت القبض على نحو 25 شخصا بتهمة التعطيل المتعمد للأعمال الجامعية، وشخص واحد اعترض على عمل أحد الضباط.

وكانت جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس قد شهدت اضطرابات متكررة جراء أسلوب تعامل إدارة الجامعة مع رافضي الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وأضرب عدد من الباحثين الأكاديميين في 20 مايو الماضي اعتراضا على ممارسات عمل غير عادلة في تعامل الجامعة مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة.