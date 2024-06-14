 وزارة الدفاع التركية: تحييد 3 مسلحين شمالي العراق وسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع التركية: تحييد 3 مسلحين شمالي العراق وسوريا

د ب ا
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 4:41 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 4:41 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان: "حيدت قواتنا المسلحة التركية إرهابيين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني في منطقة متينا شمالي العراق"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت الوزارة أنها حيدت أيضا "إرهابيا من تنظيم حزب العمال الكردستان/وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عملية درع الفرات بشمال سوريا".

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وتشن القوات التركية منذ سنوات عمليات عسكرية في شمالي سوريا والعراق ضد التنظيم.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب حزب العمال الكردستاني في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيين وعسكريين) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.


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