ريفر بليت يسقط قبل كوبا أمريكا

حقق ديبورتيفو ريسترا، الذي صعد لأول مرة إلى الدرجة الأولى قبل بضعة أشهر، مفاجأة كبيرة بفوزه على ريفر بليت (2-0)، أمس الخميس (بالتوقيت المحلي)، في آخر جولات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، قبل التوقف لخوض بطولة كوبا أمريكا.

ولم يسجل ريسترا أي هدف في آخر ثلاث مباريات، لكنه أضاف الآن عملاقا جديدا إلى قائمة ضحاياه، بجانب إنديبندينتي وسان لورينزو.

وتسمح هذا النتيجة لريسترا بالابتعاد قليلا عن صراع الهبوط.

أما ريفر بليت فقد أثار بعض الشكوك قبل فترة التوقف، حيث خسر اثنتين من آخر ثلاث مباريات.

وكانت إحدى أكثر النتائج إثارة للدهشة، أمس الخميس، هي خسارة راسينج (الأولى في الدوري هذا الموسم) أمام لانوس 2-0.