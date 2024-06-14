السعودية تستقبل ألف حاج من ذوي الجرحى والمصابين في غزة

استقبلت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم الجمعة، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة البالغ عددهم (1000) حاج؛ الذين صدرت التوجيهات لاستضافتهم تحت "مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة" لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.

وبلغ عدد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من دولة فلسطين ألفي حاج، لموسم حج هذا العام، حيث أكملت وزارة الشؤون الإسلامية المشرفة على البرنامج استعداداها المبكر منذ وقت سابق، بتسخير جميع الإمكانات عبر عدد من اللجان التي عملت على تجهيز وإعداد جميع الخدمات, لتوفير أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين.

من جانبهم عبّر عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة السعودية، على تمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام, مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم الإسلام والمسلمين.

وعلى صعيد متصل؛ أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن كل ما يقدم من خدمات وتسهيلات لضيوف خادم الحرمين الشريفين ضمن مبادرته لاستضافة 1000 حاج من ذوي الجرحى والمصابين من قطاع غزة استثنائيا، تأتي من منطلق عناية ورعاية المملكة للشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم بجانبه، منوها بأن القيادة الحكيمة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات في سبيل أداء حجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.