الأغذية العالمي: موسم الأمطار يعرقل تقديم الدعم بالسودان

حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من أن موسم الأمطار الوشيك في دارفور وكردفان بالسودان قد يجعل الطرق غير صالحة لمرور الغذاء.

وقال في منشور على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا): "هذا الأسبوع، وللمرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين، عبرت قوافلنا من مدينة طينة في تشاد إلى دارفور محملة بما يكفي من الغذاء لـ 160 ألف شخص"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف البرنامج الأممي أن "موسم الأمطار الوشيك في دارفور وكردفان بالسودان قد يجعل الطرق غير صالحة للمرور، وبالتالي نعمل بشكل عاجل على توفير الغذاء مسبقا".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.