جيش الاحتلال يوصي بوقف عمليات رفح وإطلاق أخرى على حدود لبنان

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإنهاء العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة "في أقرب وقت" وإطلاق عملية أخرى على حدود لبنان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة "12" العبرية، الجمعة، إن "القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز على أهداف من شأنها أن تقلل قدرات حزب الله الهجومية".

وأضافت أن "الجيش يوصي في هذه المرحلة بتحويل الاهتمام نحو الشمال، أي إنهاء العملية في رفح في أقرب وقت من أجل الانتقال إلى لبنان"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي أوصى الحكومة بهذا الموقف".

ونقلت القناة عن مسؤول أمني لم تسمه، قوله إن "هناك حاجة إلى تحرك أكثر حسما في الساحة الشمالية للسماح بالعودة إلى البلدات الشمالية" التي تم إخلاء سكانها مع بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وأضاف المسؤول الأمني أنه "يمكن تحقيق الأمن من خلال اتفاق (مع حزب الله)، ولكن لا يمكننا جلب الشعور بالأمن للسكان دون اتخاذ إجراءات فعالة".

وتابع: "يجب إجراء تغيير عميق على الحدود الشمالية (مع لبنان) إذا أردنا عودة السكان إلى ديارهم" شمال إسرائيل.

ووفقا للمصدر الإسرائيلي، فإن الهجوم الذي نفذه "حزب الله" على شمال إسرائيل، الأربعاء الماضي، يعد "أكبر هجوم منذ 8 أكتوبر الماضي"، وهو اليوم الذي بدأ فيه التصعيد على الحدود الإسرائيلية واللبنانية بعد يوم واحد من شن الحرب على غزة.

وخلال اليومين الماضيين، أطلق "حزب الله" أكثر من 200 صاروخ، ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي مسئولا كبيرا في الحزب، مساء الثلاثاء.

وتتصاعد دعوات سياسيين إسرائيليين لشن حرب على لبنان، ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مساء الأحد، التطورات على الحدود اللبنانية، وفق إذاعة الجيش.