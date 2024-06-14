كولومبيا تستعد لاستقبال أطفال مصابين من غزة لعلاجهم

أعلنت كولومبيا عن نيتها نقل أطفال فلسطينيين أصيبوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتلقي العلاج في أحد مستشفياتها العسكرية.

وقالت نائبة وزير الشئون المتعددة الأطراف، إليزابيث تايلور جاي، في بيان صحفي أمس الخميس، إن الأطفال المصابين سيتم إحضارهم إلى كولومبيا مع أهاليهم، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت جاي إلى أنه سيتم إحضار الأسر الفلسطينية إلى كولومبيا في مجموعات، موضحة أن الأطباء العسكريين الكولومبيين الذين اكتسبوا خبرة خلال الحرب الأهلية سيعالجون الأطفال الفلسطينيين المصابين.

ولم تقدم الوزيرة معلومات عن عدد الأطفال المقرر إحضارهم إلى كولومبيا ومدة إقامتهم في البلاد.

وكانت كولومبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في 3 مايو الماضي، بسبب هجماتها الوحشية على الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.