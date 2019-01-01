«أوقاف دمياط» تحدد ساحات ومساجد صلاة العيد في أنحاء المحافظة

قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن المديرية تجري استعدادات مكثفة في مدن وقرى المحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وتوفير سبل الراحة للمصلين بمختلف الساحات الموزعة بكافة أنحاء المحافظة، وصيانة الكثير من المساجد وفرش بعضها بالسجاد وتكثيف أعمال النظافة بالمساجد.

وأكد "سلامة" على تحديد مديرية الأوقاف بدمياط، لساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مدن وقرى محافظة دمياط، وهي 72 مسجدًا وساحة خلاء لأداء صلاة العيد، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط يخضع لها الخطباء بالمساجد والساحات؛ لإلقاء خطبة العيد، ولن يسمح لأي خطيب لا ينتمي إلى الأزهر الشريف باعتلاء المنبر، وأنها منحت التصريحات اللازمة بشأن ساحات الصلاة.

وأوضح"سلامة" أنه تم تحديد المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد موزعة على 6 إدارات من بينها 20 ساحة بإدارة دمياط، فى مقدمته أكبر ساحة خلاء، وهي ساحة ميدان الساعة بمدينة دمياط، كما تم تخصيص 7 ساحات بإدارة الروضة، و10 ساحات بإدارة الزرقا، و16 ساحة بإدارة كفر سعد، و8 ساحات بإدارة فارسكور، و11 ساحات بإدارة كفر البطيخ، بالاضافة إلى تخصيص خطيب أصلى وخطيب احتياطي لكل مسجد أو ساحة خلاء.

وأشار إلى أن صلاة العيد الرسمية ستكون مثل كل عام بميدان الساعة بدمياط، بحضور اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.