دراسة أمريكية: عدد الأوعية الدموية في العين يكشف الإصابة بالزهايمر

نشرت فضائية «العربية»، اليوم الأحد، تقريرعن دراسة أمريكية جديدة تناولت العلاقة بين عدد الأوعية الدموية في العيون وبين الإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث ويسترن الأمريكية، أن قلة عدد الأوعية الدموية في العيون قد يكون من العلامات المبكرة للكشف عن مرض الزهايمر، حيث وجد أن المصابين بهذا المرض لديهم عدد أقل بشكل ملحوظ من الشعيرات الدموية في عيونهم مقارنة بالأصحاء.

وأجريت الدراسة على 32 مشاركا خضعوا لاختبار الدماغ وتصوير العين، واتضح أن مرضى الضعف الإدراكي لديهم عدد أقل من الشعيرات الدموية في شبكية العين، ووفقًا للخبراء العيون قادرة على عكس ما يحدث من خلل في الدماغ، وتأثير الالتهابات التي تدمر الأوعية الدموية الصغيرة.

ونتيجة للدراسات السابقة التي تشير إلى أن التغيرات في تلك الأوعية الدموية نافذة للتغيرات الواقعة في الدماغ، وهذه الدراسة التي لا تزال في مراحلها الأولى، قال العلماء إن اختبار العين يمكن أن يكشف يوما ما عن الزهايمر في مراحله المبكرة.