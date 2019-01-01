أعربت الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ببنها، آلاء أسامة خيرت عبدالعزيز، عن سعادتها لحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في فئة الدمج.



وأشارت آلاء أن أسرتها تلقت اتصالا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أكد فيه حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "دمج"، لافتة إلى أنها تحدت الصعاب، وأن إعاقتها لم تكن عائقا أمامها يوما.



وعن أمنيها فى المستقبل، قالت آلاء إنها تأمل في الالتحاق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتتنمى استكمال دراستها العليا لتصبح أستاذة فى الجامعة.



ونصحت آلاء طلاب الثانوية بالاجتهاد والمواظبة على الصلاة، والاجتهاد في الدروس، وتنظيم الوقت فى كل شيء.