أعرب الفنان محمود حميدة، عن احترامه وتقديره للجمهور، مشيرًا إلى أنه هو صاحب الفضل الأول في نجوميته.

وقال في تصريحات لفضائية «العربية»، اليوم الأحد، إن «الأبطال لا يصنعون أنفسهم، بل السيد الجمهور هو من يصنعهم»، مشيرًا إلى أن «السوق والجمهور هما المحركان الرئيسيان في صناعة السينما».

وأشاد بجيل الشباب من الفنانين والفنانات، قائلًا: «الشباب والشابات هم الأجدر حاليًا مني بالمشاهدة».

وأضاف أنه يسعى دائمًا للظهور بشكل مختلف في أعماله الفنية، مشيرًا إلى دوره في فيلم «بحب السيما»، والذي ظهر فيه بشكل مختلف تمامًا عن هيئته.

وتابع: «كنت أسعى دائمًا للابتعاد عن الشكل التقليدي للنجم السينمائي، وفعلت ذلك متعمدًا»، مضيفًا: «الجمهور هو منه له الحق في تقييم هذا الاختلاف».

