نستهدف زيادة المساهمة فى الناتج المحلى إلى 5 % و35 مليار جنيه استثمارت القطاع
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تأسيس نحو 1418 شركة جديدة عاملة فى القطاع خلال العام المالى المنصرم بزيادة حوالى 6% عن العام المالى الذى يسبقه، كما بلغ إجمالى سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مصر نحو 145.7 مليون دولار فى عام 2018، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 220.5 مليون دولار بحلول عام 2023
وتأتى مصر فى المركز الثانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة، كما تأتى كأسرع دولة بالمنطقة من حيث نمو ونضج مناخ ريادة الأعمال بزيادة 6% عن العام الذى يسبقه وفقا لوزارة الاتصالات.
وأكدت الوزارة ارتفاع مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2018/2019 عن العام المالى الذى يسبقه حيث ارتفع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% بزيادة 2% عن العام المالى الذى يسبقه، وكذلك ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% إلى 4% مع السعى فى الأعوام القادمة إلى تحقيق نسبة تصل إلى أكثر من 5%، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات فى القطاع خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه بنسبة زيادة أكثر من حوالى 20%، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار بزيادة قدرها 12.5%.
وأضافت الوزارة إلى أنه تم زيادة عدد المتدربين الملتحقين بالبرامج التدريبية التى يقدمها معهدا تكنولوجيا المعلومات، والقومى للاتصالات من 4000 إلى 5200 بزيادة قدرها 20%، مع السعى نحو زيادة الفرص التدريبية من خلال إنشاء 6 فروع جديدة للمعهدين خلال العام الحالى، ليصل عددها إلى 11 فرعا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن متوسط نسبة التشغيل فى البرنامج التدريبى «الـ9 أشهر» الذى ينفذه معهد تكنولوجيا المعلومات قد بلغ 83%، وفى بعض التخصصات 100%،
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدريب واعتماد ما يقرب من 1300 متخصص فى مجال البرمجيات والأنظمة المدمجة وجودة وتطوير البرمجيات من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC بنسبة زيادة بلغت ٣٤%، فى حين قامت مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل بتخريج 1500 متدرب بشهادات عالمية معتمدة من كبرى الجامعات المرموقة والشركات العالمية بنسبة زيادة ١١%، كما قام مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIEC بتدريب أكثر من 2100 طالب ورائد أعمال، واحتضان وتخريج أكثر من 25 شركة ناشئة بنسبة زيادة ١٥%.
وقالت الوزارة سيتم خلال أسابيع إطلاق أول حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية فى محافظة بورسعيد التى اختيرت كمشروع تجريبى على أن يتم اطلاق باقى الخدمات تباعا خلال العام الحالي؛ لتصل إلى 25 خدمة حكومية رقمية رئيسية ويندرج من خلالها 150 خدمة حكومية رقمية فرعية يتم تقديمها من خلال عدد من المنافذ؛ مشيرة إلى المشروعات التى تنفذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول الرقمي؛ ومنها مشروع ميكنة التأمين الصحى الذى سيتم اطلاقه بشكل تجريبى فى بورسعيد ثم نشره فى محافظات الاسماعيلية والسويس والأقصر فى المرحلة الأولى، ومشروع ميكنة الضرائب لإقامة مجتمع ضريبى عادل، وميكنة المناطق الاستثمارية، منوها إلى رؤية الوزارة لتطوير البريد ليكون منفذا لتقديم الخدمات الحكومية؛ حيث تم طرح العديد من الخدمات الحكومية، وتطوير ألف مكتب بريد خلال العام الماضى ليصل عدد مكاتب البريد المطورة إلى ١٨٠٠ مكتب من مستهدف عدد 4000 مكتب.
وقالت الوزارة إنه تم إنشاء 45 وحدة علاج عن بعد فى المناطق الفقيرة والنائية من مستهدف 100 وحدة مع نهاية العام الحالى، كما تم تدريب أكثر من 20 ألف معلم بمدارس التربية الخاصة والدمج، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تم من خلالها تدريب أكثر من 1600 متدرب والتحق عدد كبير منهم بوظائف من خلال مسابقات التعيين بما يعد مؤشرا على فاعلية التدريب المقدم من الأكاديمية وأهميته.