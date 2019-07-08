الأقصر تحدد مواعيد ومواصفات التصالح في مخالفات البناء

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، اجتماعًا بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لقانون 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 ، والخاص بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية غير المرخصة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل للبدء في تنفيذ ما ورد من المساحة العسكرية طبقًا للتصوير الجوى بتاريخ 22 يوليو من العام 2017، ومنها بدء عمل اللجنة المشكلة بقرار رقم 195 لسنة 2019 والتي تتولى تحديد الكتل السكانية وضمها للأحوزة العمرانية.

ووجه محافظ الأقصر بضرورة الانتهاء من أعمال اللجنة المشكلة المعنية بتحديد الكتل السكانية في كافة المراكز والمدن، مع التعاون التام مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وتبدأ مراكز ومدن محافظة الأقصر في بدء تشكيل اللجان طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، والبدء في تلقى طلبات التصالح من المواطنين بدءًا صدور اللائحة التنفيذية للقانون في 8/7/2019 ولمدة لمدة 6 أشهر.

وأشار محافظ الأقصر إلى ضرورة إعلام المواطنين عن تلك المدة بكافة الوسائل الإعلامية عن طريق اللقاءات الشعبية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في القرى والدواووين ودور العبادة والعرض باللوحات الإعلانية بالخاصة بالمراكز والمدن ووسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية التابعة للمحافظة، لسرعة تقديم طلبات التصالح، مطالبًا المواطنين بضرورة الأطلاع على القانون 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية.

وتقدم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه باللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 مصحوبة بالمستندات: صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب للجهة الإدارية المختصة، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح علية، والمستند الدال على تاريخ الإجرءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، غاز، تليفون، أنترنت"، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص أن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الأنشائى للمبنى وأساساتة يحقق السلامة الأنشائية ولا يشكل خطر على الأرواح والممتلكات، والأيصال الدال على سداد رسم الفحص.