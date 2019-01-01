«الاتصالات» تنظم أسبوعا إفريقيا للإتاحة التكنولوجية لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات بين بلدان القارة الإفريقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة، مشيرا إلى أهمية توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع في أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية نيابة عن الوزير، خلال افتتاح فعاليات الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة "‪"Accessible Africa Week‬ الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 14 حتى ‪18 يوليو‬ الجاري؛ كمنحة تدريبية كاملة حول الإتاحة التكنولوجية والتكنولوجيا المساعدة بمشاركة 7 دول إفريقية، هي: (إثيوبيا، ونيجيريا، وغانا، وتنزانيا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، والدولة المنظمة مصر).

وأضاف الوزير أن التواصل المباشر الذي سيتم من خلال ورش العمل والجلسات التفاعلية لمتخذي القرار ومطوري التكنولوجيا، والأشخاص ذوي الإعاقة كمستخدمين للتكنولوجيا المساعدة، وكل المهتمين وأصحاب الخبرات العاملين بمجال الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الدول الإفريقية سيؤدي بالضرورة إلى الاستفادة من كل الخبرات في هذا المجال، كما سيساهم في إلقاء الضوء على احتياجاتهم المتعلقة بالتكنولوجيا المساعدة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التغلب على مختلف التحديات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة، مما يتيح دمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية مليئة بالعقول الواعدة التي تستطيع أن تحدث طفرة كبيرة في هذا المجال.

ويشمل الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة ورش عمل وجلسات تفاعلية لمتخذي القرار ومطوري التكنولوجيا، والأشخاص ذوي الإعاقة كمستخدمين للتكنولوجيا المساعدة، وكل المهتمين وأصحاب الخبرات العاملين بمجال الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الدول الإفريقية بغرض نقل الخبرات المصرية في هذا المجال، وخاصة إتاحة المواقع الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف التعاون مع الدول الإفريقية في إطلاق مبادرات لإتاحة المواقع الإلكترونية للأشخاص ذوى الإعاقة أسوة بالمبادرة الرئاسية للإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية التي أطلقتها مصر، بالإضافة إلى بحث إمكانية نقل التكنولوجيا المصرية للدول الإفريقية فيما يخص التكنولوجيا المساعدة، وإتاحة التقنيات الرقمية على شبكة الإنترنت، والبرمجيات، والهواتف المحمولة‪.‬

ومن المقرر أن يعقد في ختام فعاليات الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة عمل للخروج بتوصيات حول تطوير خارطة طريق لإفريقيا عالية الإتاحة التكنولوجية (Accessible Africa Roadmap)‬، ويتم رفع النتائج إلى رئيس الجمهورية كمقترح للعرض كمبادرة مصرية من خلال الاتحاد الإفريقي‪.‬