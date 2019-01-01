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اعتمد وزير التربية والتعليم، أمس، نتيجة الشهادة الثانوية العامة لعام 2019، بنسبة نجاح بلغت 78.6%، فيما يعلن الأزهر الشريف، بعد قليل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأجرى وزير التربية والتعليم، اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل وأسرهم لتهنئتهم على تفوقهم بالثانوية العامة، وفي المقابل أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالات من ألمانيا بأوائل الثانوية الأزهرية وأسرهم لتهنئتهم بالنجاح والتفوق.

وتقدم بوابة الشروق، تغطية لحظة بلحظة لتفاصيل الإعلان على نتيجتي الثانوية العامة والأزهرية..

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

وزير التعليم يتصل بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة

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بعد قليل.. الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية

ننشر إجراءات التظلم من نتيجة الثانوية العامة