استقرت أسعار صرف الدولار -خلال تعاملات اليوم الأحد- أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 120 قرشاً منذ بداية العام الحالي.

وثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 16.57 جنيه للشراء، 16.67 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولى عند 16.55جنيه للشراء، 16.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، 16.56جنيه للشراء، 16.66 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 16.55 للشراء، 16.65 جنيه للبيع، في حين بلغ سعره في البنك الأهلي اليوناني 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.