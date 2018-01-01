مستثمرون: القرار يساهم فى زيادة الحركة الوافدة وتسيير رحلات الشارتر لشرم وطابا من برلين

رحب خبراء ومستثمرو السياحة بقرارات الدول الأجنبية المصدرة للسياحة برفع حظر السفر عن مصر وآخرها رفع الحظر المفروض على سفر السائحين الألمان إلى مدينة طابا منذ عام 2014 والسماح لشركات الطيران الألمانية بالطيران فوق جنوب سيناء بارتفاع أقل من 26 الف قدم.. مؤكدين ان هذا القرار هو شهادة جديدة تؤكد مناخ الأمن والاستقرار الذى تتمتع به مصر وأنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر بوجه عام وجنوب سيناء على وجه الخصوص.
وأدخلت وزارة الخارجية الألمانية تعديلات على إرشادات سفر السائحين الألمان إلى مصر وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الالمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحى. كما قررت ألمانيا السماح لشركات الطيران الألمانية بالطيران فوق جنوب سيناء بارتفاع أقل من 26 الف قدم وتعليق التحذير السابق بشكل مؤقت.
وأكد السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر فى برلين أن القرار يشجع شركات الطيران الألمانية على تسيير رحلات الطيران العارض «الشارتر» إلى شرم الشبخ.. مشيرا إلى ان القرار يزيد من إعداد السائحين الألمان الذين يزورون مصر ويؤكد اقتناع السلطات الألمانية بما حققته مصر من تقدم كبير على الصعيد الأمنى والاستقرار وأهمية مصر كأحد المقاصد السياحية للألمان.
وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة برايت ستار للسياحة إن القرار الألمانى حمل بشائر الخير لدعم قطاع السياحة المصرى حتى يستعيد عافيته مجددا خاصة أن المانيا أكبر الدول المصدرة للسياحة لمصر. مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى زيادة حركة السياحة الألمانية الوافدة لمصر بوجه عام وجنوب سيناء على وجه الخصوص كما أنه بمثابة شهادة جديدة على مناخ الامن والاستقرار الذى تحظى به مصر والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا.
وأكد بيتر أن قرارات حظر السفر التى اتخذتها بعض الدول ضد مصر كان مبالغا فيها ولها أهداف سياسية للضغط على مصر. موضحا أن دول العالم يحدث فيها العديد من الحوادث الارهابية ومع ذلك لم نسمع بمثل القرارات.
وأضاف ان مصر استعادت استقرارها الامنى وهو ما جعلها مؤهلة لاستقبال أكبر عدد من السائحين من جميع الدول لذلك فإن القرار سيكون له مردود ايجابى على الاقتصاد القومى للدولة.
ودعا الخبير السياحى هانى بيتر إلى استثمار هذا القرار بشكل جيد من خلال التحرك السريع من قبل شركات السياحة المصرية والتواجد بالسوق الألمانية بشكل أفضل وأكثر فاعلية، فضلا عن إزالة العقبات وتيسير الطيران الداخلى وإبرام العديد من الصفقات مع منظمى الرحلات الألمان للدفع بالمزيد من الافواج السياحية لمصر.
وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على الدول الاخرى التى ما زالت تحظر السفر على بعض المناطق السياحية فى مصر، بالاضافة إلى تأثيره على السياحة المصرية التى ستدفعها للأمام.
وأشاد سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطابا بقرار رفع الحظر المفروض على سفر السائحين الألمان إلى مدينة طابا منذ عام 2014. مؤكدا أنها خطوة جيدة تعكس ثقة الألمان فى الأمن والاستقرار فى مصر، فضلا عن الجهود التى تقوم بها القيادة السياسية من أجل عودة السياحة بكامل نشاطها. وأشار سليمان إلى أن مصر من بين الوجهات السياحية المحببة الألمان، فضلا عن ألمانيا تصنف من الجنسيات الأعلى إنفاقا فى السياحة حيث إنه خلال عام 2018 بلغ الانفاق 94.2 مليار دولار وهو ما يؤكد أهمية رفع الحظر عن السياحة الألمانية والفوائد التى تعود على الجانب المصرى جراء تطبيق هذا القرار.