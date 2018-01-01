مستثمرون: القرار يساهم فى زيادة الحركة الوافدة وتسيير رحلات الشارتر لشرم وطابا من برلين

رحب خبراء ومستثمرو السياحة بقرارات الدول الأجنبية المصدرة للسياحة برفع حظر السفر عن مصر وآخرها رفع الحظر المفروض على سفر السائحين الألمان إلى مدينة طابا منذ عام 2014 والسماح لشركات الطيران الألمانية بالطيران فوق جنوب سيناء بارتفاع أقل من 26 الف قدم.. مؤكدين ان هذا القرار هو شهادة جديدة تؤكد مناخ الأمن والاستقرار الذى تتمتع به مصر وأنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر بوجه عام وجنوب سيناء على وجه الخصوص.