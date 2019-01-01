أعرب خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، عن سعادته بانتهاء العام الدراسي وخاصة لطلاب الثانوية العامة، بهذا الشكل بدون أي مشكلات.

وقال في تصريحات لبرنامج «أخبار ten»، الذي يعرض على فضائية «ten»، مساء الأحد، إنه «لم ترد أي شكاوى للوزارة من امتحانات الثانوية العامة هذا العام، باستثناء امتحان مادة علم النفس فقط»، مشيرًا إلى أن «كافة الامتحانات كانت من المنهج ومطابقة للمواصفات».

وأضاف أنه «على الرغم من ارتفاع نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة هذا العام، ووصولها إلى 78.6%، إلا أنها كانت أقل من النسبة المتوقعة؛ وذلك بالنسبة لحالة الرضا الكبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور أثناء الامتحانات».

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وقام بتهنئة الأوائل هاتفيًا، وعددهم 14 طالبًا بعلمي علوم، و10 طلاب بعلمي رياضة، و10 آخرين بالأدبي.

