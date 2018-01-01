«التعليم العالي»: 690 براءة اختراع في 2018 مقارنة بـ581 في 2017

صقر: التطوير شمل البنية التحتية والإلكترونية والتشريعية لدعم الملكية الفكرية



افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مكتب براءات الاختراع المصري بعد ما تم به من أعمال تطوير وتجديد شملت البنية التحتية، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، وتحديث خطوات فحص براءات الاختراع.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الاستخدام الفعال لنظام براءات الاختراع يلعب دورًا كبيرًا في تغذية أنشطة البحث والتطوير وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال ومن ثم تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي، مضيفًا أن مؤشرا قياس أداء براءات الاختراع في تحسن مستمر، وخير دليل هو قفز مصر في مؤشر الابتكار العالمي 10 مراكز مرة واحدة العام الماضى، موكدًا أنه لا زلنا في مرتبة متأخرة ولاتليق بإمكانيات وقدرات مصر ونعمل على التحسين والتطوير، وما نقوم به اليوم هو خطوة على الطريق.

من جهته، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن أعمال التطوير شملت البنية التحتية والإلكترونية والتشريعية والموارد البشرية، وهي أعمال من شأنها النهوض بمنظومة الملكية الفكرية في مصر خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 17 مركز فحص دولي معتمد من الوايبو على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن خبراء هذا المكتب هم من طوروا ودربوا وساعدوا في إنشاء وتطوير مكاتب الملكية الفكرية في المنطقة، والذي لا يعرفه الكثيرون أن المكتب يقدم خدمات جليلة للصناعة.

وأضاف أن أعمال التطوير المستقبلية ستتم من خلال منح ومشروعات دولية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.

من جانبها قالت الدكتورة منى يحيى، القائم بعمل رئيس مكتب البراءات، إن إجمالي عدد براءات الاختراع الممنوحة في المكتب المصري للبراءات 690 براءة اختراع في عام 2018 مقارنة بـ 581 في عام 2017، وهناك زيادة مستمرة في عدد البراءات الصادرة.

وأضافت أن حوالي 30 في المائة فقط من إجمالي عدد الطلبات التي تقدم للمكتب تحصل على براءة.

ولفتت إلى أن نسبة عدد براءات الاختراع الممنوحة لغير المقيمين بمصر تبلغ 76 ٪ من جميع براءات الاختراع الممنوحة لعام 2018، في حين يمثل عدد البراءات الصادرة للمقيمين 24 ٪ فقط.