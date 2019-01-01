وزير الدفاع اللبناني يتوجه إلى بريطانيا لبحث تعزيز التعاون العسكري

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توجه وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها كبار المسئولين السياسيين والعسكريين البريطانيين لبحث تعزيز أوجه الدعم البريطاني المقدم إلى القوات المسلحة اللبنانية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع اللبناني مع نظيرته البريطانية بيني موردونت، ووزير الدولة لشئون القوات المسلحة مارك لانكاستر، ورئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر.

وتشمل المباحثات - بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع اللبنانية - الدعم الذي تقدمه بريطانيا للجيش اللبناني في مجال خطة ضبط الحدود البرية، وسبل تطويرها، والاستفادة من الخبرات العسكرية البريطانية في تحديث المؤسسة العسكرية اللبنانية وإعادة هيكلتها.