كوريا الجنوبية تتعهد بالاستمرار في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في رواندا

تعهدت بيك سوك هي نائبة رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي بأن تستمر الوكالة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في رواندا، من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتحسين الإنتاج في القطاع الزراعي.

وقالت نائبة رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي المختصة ببرامج التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية :"إن رواندا لديها أجندة كبيرة لتطوير المناطق الريفية ؛ لأن حوالي 70% من السكان يعيشون على الزراعة ، ولكن دخلهم ضعيف جدا".

وأضافت، في تصريحات لها في ختام زيارة لرواندا ، "إن تطوير مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال سيؤدي إلى تشجيع التنمية الاقتصادية في رواندا على اعتبار أنها دولة صغيرة وحبيسة ليست لها سواحل.

وتابعت المسئولة الكورية الجنوبية: "إن أول شيء لدعم التنمية في القطاع الزراعي يتمثل في تقديم تكنولوجيات زراعية جديدة وتوسيع نطاق الخدمات، إننا نقوم بإعداد مشروع لدعم القطاع الزراعي في رواندا من أجل نقلها من مصاف الدول الأقل تقدما إلى مصاف الدول متوسطة الدخل ، وإذا لم نطور القطاع الزراعي فإننا لن نتمكن من الوصول لذلك الهدف".

ومن جانبه، قال د. باتريك كارانجوا مدير عام مجلس الزراعة الرواندي: إن الوكالة الكورية للتعاون الدولى تعتبر واحدة من الشركاء الرئيسيين لرواندا في القطاع الزراعي، مؤكدا حرص بلاده على حماية ورعاية مشروعات البنية الأساسية من أجل الاستفادة منها لسنوات كثيرة قادمة.