قالت آمال محمد رزق عبد العال جاويش، سادس الجمهورية بالثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي الحاصلة على مجموع 613 بنسبة 97.30% بمعهد فتيات أبو متولي بمدينة كفر الشيخ، إنها أسعد إنسانة بالكون، مضيفة أنها سعيدة جدًا وتعطي الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لوالدتها ووالدتها.

وأكدت في تصريحات للشروق، أنها كانت تذاكر يوميًا ستة ساعات وكانت لاتعتمد على الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أن والدها أخبرها بأنها ستكون من اوائل الثانوية الأزهرية.

وتابعت: "والدي أدخلني الأزهر حتى احفظ كتاب الله والحمد لله على كرمة فحفظ كتاب الله ساعدني كثيرًا على التفوق وإدراك وفهم ماحولي"، مشيرًا إلى أنها تشكر الله كثيرًا على كرمة وعطائه لها.

وذكرت أن والدها لم يقصر معها أبدًا وكان يحقق كل ما تريده، كما أن ووالدتها كانت دائمًا "بجانبي وبجواري بدعائها وجلوسها بجواري وأنا اذاكر"، وفق قولها.

وقال والد الطالبة محمد رزق عبد العال جاويش، إنه سعيد جدًا لتفوق ابنتة وأنها رفعت رأسة كثيرًا، مشيرًا إلى أنها دائمًا متفوقة منذو صغرها وأنه توقع لها التفوق بالثانوية نظرًا لترتيب أمورها وعقلها وأنها دائمًا أكبر من سنها .

وأضاف أنه يترك لها حرية الاختيار بين الكليات التي تدخلها، ولن يضغط عليها، وأنها سوف تدخل الكلية التي تريدها وتحبها، حتى تتفوق فيها وتحصل على ماتريد بها.