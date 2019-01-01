مقتل 9 أشخاص في السويد جراء تحطم طائرة للقفز بالمظلات

لقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة للقفز بالمظللات كانت تقلهم في جزيرة قريبة من مدينة أوميو الشمالية بالسويد.

وذكرت صحيفة "لوكال" في نسختها الأوروبية أن "الطائرة أقلعت من مطار أوميو بعد ظهر اليوم الأحد، وأرسلت نداء استغاثة في تمام الساعة الـ2:12 مساءً قبل وقت قصير من تحطمها".

وقال كوني كفارفورد - من خدمات الإنقاذ المحلية-: "نحن موجودون بالفعل في الموقع مع فريق إنقاذ يساعد الإسعاف، إلى جانب منظمات الإغاثة؛ لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية".

وأوضح "إنها طائرة لممارسة القفز بالمظلات.. ويبدو أن شيئًا ما قد حدث بعد الإقلاع مباشرة."