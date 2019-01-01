قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يمكن تحديد نسبة التهرب الضريبي في مصر، مثل باقي دول العالم في هذا الشأن، متابعًا: "طالما فيه ضرائب ومحاسبة ضريبية يبقى فيه تهرب".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأحد: "فيه اللي بيقول نسبة التهرب بتصل لـ 50% أو تصل لـ 40%، لكن النسبة غير محددة ومعلومة لينا، وإلا نبقى كنا حصرناها، لكن فيه نسب تهرب زي بقية دول العالم".

وأكد أن اتجاه المصلحة يتمثل في حث المواطنين على دفع ما عليهم من مستحقات ضريبية، معقبًا: "ده اللي بنسير فيه، وبنقول يا جماعة التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، عقوبتها تصل إلى 5 سنين".