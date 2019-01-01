«أوراسكوم» للتنمية تبيع حصتها فى «أوبروى زهرة»

باعت شركة اوراسكوم للتنمية مصر حصتها البالغة 51% فى الفندق العائم اوبراى زهرة والذى يتكون من 27 كبينة إلى احد المستثمرين باجمالى قيمة استثمارية 4,0 مليون دولار امريكى. وسوف ينتج عن عمليه البيع تدفقات نقدية قدرها 2,0 مليون دولار امريكى وتهدف الشركة إلى استخدام التدفقات الناتجة من عملية البيع فى تمويل توسعات الشركة.

والجدير بالذكر، ان عملية البيع تأتى ضمن استراتيجية الشركة فى بيع عدد من

الاصول غير الاساسية لتعزيز مركزها المالى واعادة تشكيل استثماراتها وتحديد

اولوياتها واستثمار رأس مال الشركه فى بناء المدن.