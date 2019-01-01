زعيم حزب ألماني يدعو لتوفير سبل لجوء شرعية إلى أوروبا

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا لتوفير طرق لجوء شرعية إلى أوروبا وسبل إقامة تليق بالإنسان في شمال أفريقيا في ظل النقاش القائم حاليا حول الإغاثة في البحر المتوسط.

وقال كريستيان ليندنر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لا يمكن تبرير الامتناع عن تقديم المساعدة. وعلى جانب آخر يجب ألا يكون هناك مساندة لجرائم المهربين مع مهاجرين لأسباب اقتصادية".

وتابع قائلا: "يجب أن يتمثل الحل في أن نوفر سبل إقامة كريمة للبشر في شمال أفريقيا وسبل لجوء شرعية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وشدد زعيم الديمقراطيين الأحرار في ألمانيا على ضرورة أن يكون هناك إغاثة بحرية في قبضة حكومية، بحيث "لا تنقل المهاجرين إلى أوروبا، ولكن إلى نقطة انطلاق لكل رحلة على حدة"، وأكد أنه يجب ألا يتم تسهيل العمل لمهربي البشر.

وفي الوقت ذاته، طالب ليندنر بـ "تغيير سياسة الهجرة الألمانية- والحد من الهجرة غير الشرعية"، مؤكدا أنه بعد ذلك سينجح أيضا توزيع اللاجئين الشرعيين بشكل عادل في أوروبا.

وتابع قائلا: "للآسف كل شيء مشوش لدينا: كل من يأتي على الطريق البحري إلى أوروبا يتم وصفه بأنه لاجئ. يتعين علينا مراعاة حقيقة أن هناك بينهم أيضا مهاجرين لأغراض اقتصادية ولا يتم اضطهادهم (في بلادهم) وليس لديهم إمكانية بقاء مشروعة".

يذكر أن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس صرح مؤخرا لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا بأن بلاده مستعدة لضمان أن تتلقى حصة ثابتة دائما ممن يتم إنقاذهم من البحر. ولكن ذلك لم يلق ترحيبا في دول أخرى.