الخطوط الإثيوبية تجري محادثات لتدشين شركة طيران في غانا

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تجري مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية محادثات مع السلطات الغانية لإنشاء شركة طيران وطنية في غانا، حسبما ذكر المدير التنفيذي للمجموعة، تيولدي جيبريماريام.

وتناقش أكبر شركة طيران في القارة وتستكشف إمكانية إنشاء أو دعم شركة طيران قوية في نيجيريا وأيضا تجري محادثات مع حكومة غانا لإنشاء شركة "الخطوط الجوية الغانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

ولدى نيجيريا، أكبر دول إفريقيا سكانا، خطط لتدشين شركة طيران بنسبة ملكية خاصة تصل إلى 95% على الأقل.

وتمتلك الخطوط الجوية الإثيوبية حصصا في العديد من شركات الطيران الأفريقية بما في ذلك مالاوي وتوجو.