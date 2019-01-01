مطار هيثرو يعتزم تسريع الإنفاق على مدرجه الثالث قبل صدور الموافقة على البناء

أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية أن مطار هيثرو بلندن يعتزم الإسراع في زيادة الإنفاق على المدرج الثالث المثير للجدل، حتى قبل الحصول على الموافقة على المشروع الذي تبلغ تكلفته 14 مليار جنيه استرليني (18 مليار دولار أمريكي).

وذكرت الهيئة في وثيقة استشارية نشرتها على موقعها الإلكتروني أن أكثر مطارات أوروبا ازدحاما يعتزم زيادة الإنفاق المبكر إلى 9ر2 مليار جنيه استرليني، بأسعار 2014، حتى يظل قادرا على الوفاء بالجدول الزمني المخطط للافتتاح في 2026 .

ووفقا للوثيقة، فإنه سيبدأ ضخ التكاليف قبل أن يحصل المطار على تصريح لبناء المدرج، وهو الأمر المتوقع أواخر عام 2021 .

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد طالبت هيئة الطيران المطار "بالبحث عن خيارات مختلفه لهذا الإنفاق"، مشيرة إلى احتمال أن يضطر الركاب لدفع تكاليف مدرج لم يتم بناؤه.

ويكافح المطار للتعامل مع مشكلات تتعلق بالسعة بينما لا يزال ينتظر الحصول على تصريح للمدرج الجديد، حتى بعد إنفاق أكثر من عشرة مليارات جنيه استرليني على أعمال التطوير والتوسعة على مدار العقد الأخير.

وذكرت الهيئة أن الميزانية المخصصة من المطار للمدرج الجديد لن تتغير.