شركة مطارات عُمان توقع اتفاقية لتثبيت أنظمة الكشف عن الطائرات المسيرة

وقعت شركة مطارات عُمان اتفاقية مع الشركة الألمانية "أرونيا أي جي" بالاشتراك مع شركة "راميش وناريندرا كيمجي" لتزويد وتثبيت أحدث أنظمة الكشف عن الطائرات المسيرة بدون طيار (الدرونز) في محيط مطار مسقط الدولي .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية بموقعها على "تويتر" اليوم الاحد أن مطار مسقط سيكون بذلك أول مطار في العالم يقوم بتثبيت هذا النوع التقني من الأنظمة الكاشفة للطائرات.

وقالت شركة مطارات عمان ، على حسابها بموقع توتير اليوم، إن النظام يعمل على اكتشاف الطائرات المسيرة وغيرها من الأجهزة التي تستخدم ترددًا لاسلكيًا، كما يمكنه اكتشاف عدة طائرات على ترددات مختلفة في وقت واحد.

وأشارت إلى أن النظام مزود بكاميرات متطورة طويلة المدى للتحقق الإضافي ، حيث سيقوم بحماية المناطق المحيطة بالمطار بما فيها مسار إقلاع وهبوط الطائرات.