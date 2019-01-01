انطلاق تمرين سعودي أمريكي لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية

انطلقت اليوم الاحد بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية في المملكة العربة السعودية، فعاليات " تمرين القائد المتحمس 2019" الذي يجمع وحدات من القوات البرية السعودية بنظيرتها الأمريكية وذلك لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وقال قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني في تصريح له نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الاحد، أن التمرين هو "امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية والقوات الأمريكية"، مشيرا إلى أن هذه التمارين "تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية".

من جانبه، أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني "أن التمرين يركز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات وخاصة في مجال التدريب".

يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين، ويتم خلاله تنفيذ عدد من المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.

يأتي التمرين وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة على خلفية عقوبات تفرضها واشنطن، بعد انسحابها من الاتفاق النووي قبل اكثر من عام، على طهران. وزادت حدة تصعيد التوترات عقب اسقاط ايران لطائرة مسيرة امريكية داخل مجالها الجوي حسب قولها، فيما قالت الولايات المتحدة انه تم اسقاط الطائرة بينما كانت في المجال الجوي الدولي.