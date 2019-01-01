افتتح البنك العقارى المصرى العربى أحدث فروعه فى مدينة السويس ليضيف صرحا جديدا إلى فروعه الداخلية بمنطقة القناة جنبا إلى جنب فروع الاسماعيلية وبورسعيد والعريش.

وقام بافتتاح الفرع بالإنابة عن عمرو كمال رئيس مجلس الإدارة ايمن طولان المستشار التنفيذى لقطاع الفروع الداخلية والخارجية فى حضور حسين الملطاوى المستشار التنفيذى لتحديث وتطوير الفروع احمد بدوى رئيس منطقة فروع القناة والصعيد ووليد الدسوقى رئيس منطقة فروع القاهرة الجيزة وياسر سامى مساعد مدير عام مراقبة الجودة وأحمد عبدالمنعم مدير الفرع.

وأعرب عمرو كمال عن فيض سعادته بافتتاح فرع السويس والذى يمثل نجاحا آخر يضاف إلى سلسلة النجاحات والانجازات التى حققها مجلس الإدارة الحالى وفقا للخطط والاستراتيجيات التى وضع لبنتها مجلس الإدارة منذ اللحظة الأولى لتوليه مسئولية إدارة البنك والتى كان من ضمن بنودها التوسع بشبكة الفروع الداخلية وصولا إلى شرائح جديدة من العملاء والانتشار جغرافيا بما يضمن توفير تغطية مصرفية لمناطق جديدة تجمع بين الكثافة السكانية وتنوع الانشطة الخدمية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية من ضمنها فرع السويس وفى القريب فروع محيى الدين أبوالعز وسوهاج وأسيوط وقنا بالاضافة إلى العاشر من رمضان وشرم الشيخ والشيخ زايد والمعادى والهرم مستقبلا هذا فضلا عن فتح فروع الكترونية فى المولات والمراكز التجارية عن طريق وضع ماكينات ATM لنهاية العام الجارى 2019 كما أشاد عمرو كمال بالتطور الكبير الذى طرأ على فروع البنك منذ تولى ايمن طولان منصبه مستشارا تنفيذيا لقطاع الفروع من حيث تحسين الخدمات المقدمة من العملاء وتعظيم إيرادات الفروع وتطوير أداء العاملين بالفروع، فضلا عن تحديث الدماء بالاستعانة بخبرات خارجية وتعيين كوادر جديدة من حديثى التخرج.

وفى نفس الصدد أعرب ايضا ايمن طولان عن سعادته الكبيرة بافتتاح فرع السويس والذى يمثل الفرع رقم 28 البنك داخل مصر املا من تقديم خدمات مصرفية مميزة لشعب السويس الحبيب، مشيدا بمعاونيه وبمجموعة الزملاء العاملين بجميع فروع البنك سواء فى مصر والأردن وفلسطين وتطورهم السريع خلال فترة قصيرة لم تتجاوز العام مما انعكس بالايجاب على أداء الفروع.