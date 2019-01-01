محافظ الجيزة: إزالة عقار مخالف بصفط اللبن ومجازاة المقصرين فى أعمال النظافة

قرر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، إزالة عقار تحت الانشاء بجوار محور صفط اللبن فى بولاق الدكرور لتعديه على خط التنظيم المقرر للمبانى والعقارات بالمنطقة، مشددا مواجهة أى تعدى على خطوط التنظيم بكل حسم.

كلف المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم، رئيس مدينة الجيزة بتشكيل لجنة لمتابعة التزام العقارات والمبانى بخط التنظيم المقرر ببولاق الدكرور وضبط المخالفين والمتعدين على خط التنظيم.

وشملت جولة المحافظ أحياء الدقى والعجوزة وشمال الجيزة، وذلك لمتابعة حالة النظافة والاشغالات.

وشهدت الجولة استمرار ردع المحافظ للمقصرين فى عملهم بتوقيع الجزاءات عليهم وإحالة البعض للتحقيق.

وتفقد المحافظ شوارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، موجها بمجازاة مسئول النظافة بالشارع وتحويل نائب رئيس حى العجوزة للتحقيق لسوء حالة النظافة.

وتفقد المحافظ شوارع العامل الأول ومطار إمبابة والمنيرة الغربية ومدينة الأمل بحى شمال الجيزة لمتابعة حالة النظافة، موجها بإنهاء التعاقد مع شركة النظافة المسئولة عن نظافة قطاع المنيرة الغربية لسوء حالة النظافة بالقطاع، ومجازاه المشرف على النظافة بالحى بسبب انبعاث دخان جراء حرق القمامة أسفل الطريق الدائرى.

وقرر المحافظ، خلال تفقده أعمال طلاء العقارات بحرم الطريق الدائرى، بمجازاة نائب رئيس مدينة أوسيم لسوء مستوى دهان العقارات وسوء حالة النظافة أسفل الدائرى بمدينة أوسيم.