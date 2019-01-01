انطلاق التمرين العسكري القائد المتحمس 2019 بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية

انطلقت بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد فعاليات "تمرين القائد المتحمس 2019" الذي يجمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأمريكية.

وأوضح قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني - حسبما افادت وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن التمرين هو امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، وتهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

ومن جانبه أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني أن التمرين يركز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات وخاصة في مجال التدريب.

يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين، يتم خلالها تنفيذ عدد من المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.