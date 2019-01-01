خطة أمنية جزائرية في مختلف الولايات بالتزامن مع مباراة الجزائر ونيجيريا

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري خطة أمنية لتعزيز الأمن بالساحات والشوارع بالتزامن مع مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي الجزائر ونيجيريا التي تقام مساء اليوم.

وقال بيان لمديرية الأمن الوطني إن "الخطة الأمنية تتضمن تأمين نقاط البث في الأماكن العامة بنشر تشكيلات أمنية بالطرق والشوارع المؤدية إليها والعمل على ضمان الانسيابية المرورية بحيث تتكفل دوريات راكبة وراجلة لقوات الشرطة بضمان أمن الجماهير وتوفير الجو الملائم لمتابعة المباراة".

يذكر أن المباراة يتم بثها في عدد من الساحات والأماكن العامة بمختلف الولايات، حيث يتابعها آلاف الجزائريين، الذين يقيمون احتفالات عارمة حال فوز منتخبهم الوطني.

ودعا البيان الجماهير في الأماكن العامة والطرق العامة إلى الالتزام بقواعد قانون المرور وقواعد القيادة الآمنة حفاظا على الأرواح والممتلكات.