محافظ الفيوم: مشروعات صغيرة لعدد من سيدات قرية جرفس بسنورس

التقى اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، عددًا من سيدات قرية جرفس التابعة لمركز سنورس للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، بحضور الأستاذة إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والأستاذة ليلى طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

وخلال اللقاء ناقش محافظ الفيوم متطلبات واحتياجات كل سيدة على حدة وبحث سبل تلبيتها مع المسئولين المختصين، ومناقشة توفير مشروعات صغيرة لهن تساعدهن على تلبية احتياجات أسرهن.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمقرر فرع المجلس القومى للمرأة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مشروعات صغيرة مثل تربية الطيور، وتوفير عجانة لصناعة الخبز، وماكينة "خياطة" التي تساعد هذه الأسر على الظروف المعيشية الصعبة، بالإضافة إلى بحث حالة سيدة وزوجها من الصم والبكم لمحاولة توفير معاش لهما، كما كلف وكيل وزارة الصحة بتيسير إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للزوج نظرًا لظروفه المرضية.

وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى شكواهم وتقديم سبل الدعم اللازم لها من خلال التواصل مع المسؤولين المختصين، موضحًا أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة والمساعدات للأسرالأولي بالرعاية.