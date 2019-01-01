المصانع تدرس أثر تكلفة الوقود وتوقعات بارتفاع الأسعار 15%

بدأت المصانع دراسة أثر تكلفة زيادة أسعار الوقود التى أقرتها الحكومة الأسبوع الماضى، حيث توقع الكثير زيادة أسعار المنتجات ما بين 10 ــ 15% بعد ارتفاع أسعار النقل والشحن.

كان مجلس الوزراء، اعلن الاسبوع الماضى، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، فى إطار خطة تحرير سعر الوقود، ليصل سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه بارتفاع 16.1 بالمئة، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه. ووصل سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

د محمد حجازى رئيس مجلس امناء مدينة العاشر الصناعية قال إنه جار تحديد قيمة الزيادة على تكلفة المنتجات، متوقعا ان تنتهى معظم المصانع من تحديد التكلفة والزيادة المتوقعة خلال الاسبوع الجارى بعد تقييم الأثر الفعلى على مدخلات الصناعة.

وتابع حجازى التكلفة سترتفع لاشك فى ذلك، لكن هناك إجماع من قبل الصناع على ضرورة تحريك الاسعار فى اضيق الحدود.

محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أكد أن الصناع مضطرون للزيادة بسبب ارتفاع التكلفة والتمويل والاجور، لكن فى نفس الوقت الزيادات ستكون طفيفة.

أضاف أن قيمة الزيادة فى تكلفة التصنيع ستحدد السعر النهائى للمنتجات، مؤكدا أن الجميع يراعى الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد والمواطن، لذلك لن تكون هناك زيادة كبيرة.

وأكد خميس أن الزيادة لن يشعر بها المواطن لأنها ستكون فى حدود المعقول، هناك شركات يمكن أن تستوعب نسبة الزيادة وهناك مصانع لا تستطيع تحمل الفرق.

أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال إن تراجع أسعار الدولار واستقرار الاسواق سيحد بالطبع من الآثار المترتبة على زيادة اسعار الوقود، زيادة أسعار المنتجات لن تكون كبيرة بسبب الظروف والركود الذى يضرب الاسواق.

د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، قال إن قرار رفع أسعار المحروقات سوف يؤثر بالطبع على الصناع بحسب كل قطاع، الدراسات مازالت جارية بالمصانع لتحديد نسب الزيادة الفعلية، لاسيما ان النقل والشحن يلعب دورا كبيرا فى القطاع.

خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، قال ان هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير، وهناك قطاعات أقل، وبالتالى الزيادة لن تكون واحدة فى جميع القطاعات.

متوقعا تحريك طفيف فى الاسعار بسبب ارتفاع التكلفة سواء فيما يتعلق بعملية النقل والشحن او التصنيع.