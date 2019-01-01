رئيس مصلحة الضرائب إلى المتهربين: لو مجتش بنفسك طواعية منظومة الميكنة هتجيبك

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الميكنة الجديدة التي تطبقها المصلحة، من شأنها العمل على الحد من التهرب الضريبي، وضبط المتهربين.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأحد: "منظومة الميكنة في هذا الوقت هتجيبك هتجيبك، لو مجتش بنفسك طواعية، ومقدمتش بياناتك سليمة وفقًا لإيراداتك ومصروفاتك".

وذكر أن هذه المنظومة توفر للمصلحة قاعدة بيانات دقيقة، للمساعدة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، والفواتير الوهمية، مضيفًا: "ومن خلالها بخطط للمجتمع الضريبي، وأقدر أحصره".