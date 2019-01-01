كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة مقتل فتاة على يد صديقها بمدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا العثور على جثة لفتاة بأحد العقارات الكائنة بمنطقة صقر قريش بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها ربة منزل، 24 عاما، مُقيمة بشقة بذات العقار، مسجاة على سلم العقار وبها كسر بعظام الجمجمة وكدمات بالعين والوجه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، عاطل، 26 عاما، مُقيم بمحل البلاغ- سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وكشفت التحريات أن المجني عليها غادرت منزل أسرتها في محافظة الغربية وتوجهت إلى القاهرة بمنطقة مدينة نصر، وتعرفت على عاطل ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وقررت أن تقيم معه في شقته.

وأوضحت التحريات أن القاتل عرض على الضحية الإقامة بصحبته مقابل رعاية نجله، ويوم الواقعة أثناء تواجدهما داخل الشقة نشب مشاجرة بينهما انتهت بالتعدي عليها بالضرب حتى الموت، وقام بإخراج الجثة من الشقة وإلقائها على سلم العقار.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعدى عليها بعصا خشبيه حتى سقطت غارقة في دمائها، موضحًا بأنه أصيب بحالة نفسية دفعته لارتكاب جريمته، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.