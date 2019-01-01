نائب عراقي يطالب المهدي بتقديم برامج وخطط واقعية يطلع عليها الشعب ويصادق عليها البرلمان

دعا النائب عن تحالف "سائرون" العراقي رياض المسعودي -اليوم الأحد- رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يكون واضحا في تقديم برامج وخطط واقعية يطلع عليها الشعب العراقي ويصادق عليها البرلمان، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الحالية اعتمد على برنامج للحكومة السابقة وليس برنامجا خاصا به.

وقال المسعودي - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن هناك ملاحظات طرحتها بعض الكتل السياسية في بداية تقديم البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترتبط بطبيعة المنهاج والبرنامج كونه نفس البرنامج المقدم من الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، لكن الإعلام لم يسلط الضوء على هذا بسبب تسارع الأحداث وضبابية المشهد السياسي بتلك المرحلة".

كما ذكر أن رئيس الوزراء عليه المشاركة مع الجميع في صناعة القرار، لكن ما يجري الآن هي قرارات وإجراءات بطيئة، ولا توجد أولويات لتطبيق البرنامج الحكومي وكان الأجدر به أن يختار قطاعات ضمن الأولويات لحل مشاكلها تدريجيا.