البرلمان يوافق على «العمل الأهلي»في مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي في مجموعه وقرر إحالته لمجلس الدولة.

وأجرى البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأحد تعديلات محدودة لضبط الصياغة في عدد من المواد، كما عدل بعض الأحكام منها عدم جواز تقاضي أعضاء مجالس الإدارات مقابل حضور الاجتماعات واللجان، كما أضاف عبارة تنص على إنفاق أرباح الشركات صناديق الاستثمار التي تنشئها الجمعيات الأهلية على العمل الخير.وأبقى البرلمان على الإعفاءات من الضرائب الواردة في مشروع القانون.

كما عدل مجلس النواب في مواد العقوبات وخفض قيمة الحد الأدنى للغرامة، في حال مخالفة القانون، لتحقيق التوازن بين "الفعل ورد الفعل"، بحسب تعبير رئيس مجلس النواب علي عبد العال.