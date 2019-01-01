قطاع الشركات في ألمانيا يؤيد خطط إعادة الهيكلة لمصرف دويتشه بنك

أعرب قطاع الشركات في ألمانيا عن تأييده لخطط إعادة الهيكلة لمصرف دويتشه بنك، أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال هولجر بينجمان، رئيس الرابطة الاتحادية لشركات تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات " نأمل في أن يتمكن البنك من استعادة اكتساب ثقة العملاء مرة أخرى من خلال برنامج إعادة الهيكلة".

ورأى بينجمان أنه سيكون من المفيد بالنسبة لشركات تجارة الجملة والتجارة الخارجية أن تتمكن من الاعتماد على مصرف محلي يعرف خصائص السوق على نحو أفضل.

من جانبه، رحب يوأخيم لانج، الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية " بتعزيز التعديلات وفقا لاحتياجات العملاء من الشركات"، مشيرا إلى أن شركات الصناعة الألمانية في حاجة إلى بنوك ألمانية ذات كفاءة يمكنها دعم الأعمال الدولية.

وقال شتيفان براندل، رئيس الإدارة التنفيذية لشركة (إي بي إم-بابست) لبناء المحركات الكهربائية إن بعض الشركات المتوسطة كانت قد أكدت أنها لم تعد في حاجة إلى دويتشه بنك " فتراجعت سمعة المصرف بقوة خلال السنوات الماضية".

وأشار هاينس لايبأوندجوت، المدير المالي لشركة كيماويات البناء (أوتسين أوتس) إلى اشتداد المنافسة في القطاع المصرفي ".

كان مصرف (دويتشه بنك) قرر تنفيذ برنامج صارم لإعادة الهيكلة تحت قيادة كريستيان زيفينج، الذي يتولى الرئاسة التنفيذية للمصرف منذ أبريل 2018، ويتضمن البرنامج الانسحاب من سوق تجارة الأسهم ،كما يعتزم البنك بحلول نهاية 2022 شطب نحو 18 ألف وظيفة بدوام كامل في أفرع البنك في أنحاء متفرقة من العالم من أصل نحو 91 ألف وظيفة هي إجمالي عدد الوظائف لدى البنك وفقا لآخر بياناته.