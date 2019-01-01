وكيل الأزهر: الفتيات تفوقن في نتيجة الثانوية

قال وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، إنه نتيجة الثانوية الأزهرية شهدت تفوق للفتيات على الذكور في الامتحانات هذا العام.

وأوضح عباس في مؤتمر صحفي عقد بالمشيخة، أن هناك 10 طلاب حققوا المراكز الأولى بالقسم العلمي بينهم: عبد الفتاح علي جمعة، عبد الله محمد عبد العزيز يوسف، سارة علاء الدين، الطالبة الشيماء إبراهيم شعبان محمد، مريم حسن عبد العزيز على، شروق السيد محمد مصطفى شعبان، والحاصل على 100% أحمد بكر محمد عبد الباري، وهنأهم شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وقال عباس إن شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب كان متابعًا خطوة بخطوة إجراءات أعمال الامتحانات، رغم سفره للعلاج في ألمانيا.

وأكد أن ظاهرة الغش تنحسر كل عام عن الذي قبله، موجهًا التحية للقوات المسلحة المصرية لتأمينها عملية الامتحانات في كل خطواتها.

وأعلن عباس حرص الأزهر على الارتقاء بالعملية التعليمية، وقال: "تحركنا في أمور بغاية الأهمية تتعلق بكتابة بيانات الطالب إلكترونيا، وهذا كان سبب في تعديل ووقف أخطاء كانت تحدث من قبل".

وأشار إلى الحرص على العدالة الاجتماعية، في عملية اختيار أعضاء لجان الكنترول إلكترونيا.

وتحدث عن الامتحانات الشفوية، وقال إنه تم مراعاة ذلك بتسجيل الامتحانات صوتا وصورة، وأي طالب يشكو سيتم تفريغ التسجيل، مؤكدا أن الطعون على الشفوي مجانية دون مصاريف إدارية.