تنزانيا: زيادة أعداد الفيلة ووحيد القرن بعد حملة على الصيد الجائر

قالت رئاسة تنزانيا إن أعداد الفيلة وحيوان وحيد القرن في البلاد بدأت في الزيادة مجددا بعد حملة حكومية فككت شبكات للجريمة المنظمة تورطت في عمليات صيد غير مشروع لأغراض صناعية.



وقضت محكمة تنزانية بسجن سيدة أعمال صينية مشهورة باسم ”ملكة ساحل العاج“ 15 عاما في فبراير شباط لإدانتها بتهريب أنياب ما يزيد على 350 فيلا إلى آسيا، مما مثل انتصارا كبيرا للحكومة في هذا المجال.



وقالت الرئاسة في بيان ”نتيجة لعمل قوة خاصة جرى تشكيلها في عام 2016 لمكافحة الصيد الجائر للحيوانات البرية، زادت أعداد الفيلة من 43 ألفا و330 في عام 2014 إلى ما يزيد على 60 ألفا حاليا“.



وأضافت أن العدد بالنسبة لوحيد القرن، وهو أحد الحيوانات المهددة بالانقراض، زاد من 15 إلى 167 على مدى السنوات الأربع الماضية.