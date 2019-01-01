وكيل الأزهر يعلن موعد تلقي الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية

قال وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، إنه الأزهر سيبدأ تلقي الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية بدءًا من يوم الأربعاء وتستمر لمدة شهر بعد سداد الرسوم المقررة وقيمتها 100 جنيه.

وأضاف عباس في مؤتمر صحفي بالمشيخة لإعلان النتيجة، أن "منظومة الطعون في الأزهر مفخرة للأزهر في 189 إدارة بالأزهر".

كما تحدث عن أعمال التصحيح واختيار وانتقاء أعضاء اللجان في المراكز العشرة، والأداء أصبح أفضل كثيرا مما كان.

وأكد عباس، حرص الأزهر على الارتقاء بالعملية التعليمية، وقال: "تحركنا في أمور بغاية الأهمية تتعلق بكتابة بيانات الطالب إلكترونيا، وهذا كان سبب في تعديل ووقف أخطاء كانت تحدث من قبل".

وأشار إلى الحرص على العدالة الاجتماعية، في عملية اختيار أعضاء لجان الكنترول إلكترونيا.

وتحدث عن الامتحانات الشفوية، وقال إنه تم مراعاة ذلك بتسجيل الامتحانات صوتا وصورة، وأي طالب يشكو سيتم تفريغ التسجيل، مؤكدا أن الطعون على الشفوي مجانية دون مصاريف إدارية.