جيمس مردوخ يراهن على نشاط الواقع الافتراضي ويستثمر فيه 20 مليون دولار

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أضاف جيمس مردوخ وريث امبراطور الإعلام الملياردير روبرت مردوخ ، أكبر استثمار مسجل حتى الآن إلى محفظته التي تتم متابعتها عن كثب، مراهنا على شركة لخدمات الواقع الافتراضي تحمل اسم "فويد إل إل سي".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد نقلا عن أحد المصادر المطلعة بالصفقة أن مردوخ استثمر 20 مليون دولار في هذا النشاط.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن مردوخ حصل أيضا على مقعد في مجلس إدارة الشركة.

وبذلك، ينضم مردوخ إلى قائمة من كبار المستثمرين وتشمل شركات فيديلتي مانجمنت وكواللكوم فينتشرز وولت ديزني كو.

وتدير الشركة التي يوجد مقرها في ليندون بولاية يوتا الأمريكية تجارب ترفيهية تفاعلية في 11 مدينة حول العالم.

ويرتدي المشتركون نظارات واقية وحقيبة ظهر لإشراك أنفسهم في روايات مثل "حرب النجوم: أسرار الإمبراطورية" التي تبلغ تكلفتها نحو 35 دولارا.

وتم تعيين مدير تنفيذي جديد لشركة فويد في أغسطس الماضي بعدما تولى عضو مجلس الإدارة كريج واتسون قيادة الشركة بعد رحيل كليف بلومر.