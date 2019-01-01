رئيس جامعة المنيا: توفير 100 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب بالكليات والمعاهد

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أن الجامعة وفرت 3 معامل للحاسب الآلي مجهزة بـ100 جهاز لاستقبال الطلاب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك بمعمل المدينة الجامعية للطلاب بالاخصاص والمعملين الملحقين بكليتي دار العلوم والتربية الرياضية داخل الحرم الجامعي، لتسجيل رغبات الطلاب للقبول بالكليات والمعاهد بالجامعات.

وأوضح عبد النبي - في بيان اليوم الأحد - أن الجامعة وفرت أخصائيين مؤهلين بالإدارة العامة لشئون الطلاب بالجامعة لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم والتواصل مع مكتب التنسيق الرئيسي لحل أي مشكلات تواجههم سواء بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق أو مشكلات تتعلق بالرقم السري للطالب، فضلا عن التعرف على خطوات التسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، والخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها، بالإضافة إلى قواعد القبول الجغرافي وتقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات والمعاهد المختلفة.

وذكر أن التنسيق هذا العام يحتوي على 75 رغبة لتوفير أكبر فرصة للطالب لاختيار الكلية المرشح لها حتى يتثنى أمام الطالب التقدم لمعظم الكليات المتاح بها الرغبات.

وفي سياق متصل، تستمر أعمال اختبارات القدرات بكليات التربية الفنية والفنون الجميلة "فنون وعمارة"، والتربية النوعية شعبة الموسيقي، والتربية الرياضية "بنين وبنات" حتى 20 يوليو الجاري.