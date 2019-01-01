«جاك لصناعة الأجهزة الكهربائية» تخطط لزيادة حصتها السوقية عبر طرح منتجات جديدة

تخطط شركة «جاك» لصناعات الأجهزة الكهربائية المنزلية لزيادة حجم مبيعاتها وحصتها السوقية خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة الطلب على منتجاتها، اضافة إلى تحسن وتعافى السوق بشكل كبير مقارنة بالعام الماضى.



وقال احمد فرج نافع العضو المنتدب للشركة، ان «جاك» تهدف إلى انتاج العديد من المنتجات عالية الجودة وفقا لأعلى المقاييس العالمية، بهدف زيادة حصتها السوقية، اضافة إلى التوسع فى خدمة ما بعد البيع، وهو ما سينعكس بالايجاب على حجم المبيعات.

واضاف أن الشركة لها دور رئيسى فى مجال صناعة الاجهزة المنزلية الكهربائية فى المنطقة، لدينا خطط طموح للنمو وسط أسواق تنافسية، نعمل حاليا على طرح منتجات جديدة، اضافة إلى البحث عن فتح المزيد من الاسواق ومراكز البيع بهدف زيادة الحصة السوقية وحجم المبيعات.

الجدير بالذكر أن مجموعة نافع قامت بتوسيع الذراع الصناعية وبناء أحدث مصنع متخصص فى المكونات البلاستيكية، إضافة إلى اقامة مركز متخصص لخدمة ما بعد البيع، لتصل مراكز الخدمة إلى أكثر من ١٢٠ مركز خدمة فى جميع أنحاء الجمهورية بجانب أكثر من ١٠٠٠ منفذ بيع، وهى شركة تأسست عام ١٩٩٠ كشركة تجارية تعمل فى مجال الاجهزة الكهربائية وفى عام ١٩٩٥ ومع النمو السريع للمجموعة تم بناء أول مصنع للتلفزيون، شاشات البلازما وال سى دى فى المنطقة الصناعية فى مدينة بدر من أجل تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.